Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesi merkezli büyüklüğü 4.2 olan bir deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Erzincan'da saat 21.33 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Tercan ilçesinde medyana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın deprem ile ilgili paylaştığı bilgiler şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2025-03-20
Saat:21:33:47 TSİ
Enlem:39.66083 N
Boylam:40.62417 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/K1wUfSLB0K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi