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Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesi merkezli büyüklüğü 4.2 olan bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Erzincan'da saat 21.33 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Tercan ilçesinde medyana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

AFAD'ın deprem ile ilgili paylaştığı bilgiler şu şekilde:

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