Yeni metro hattı yönetimi İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi! Karar Resmi Gazete'de

Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

Abone ol

İstanbul’da raylı sistem projelerine yönelik önemli bir karar alındı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı’nın yapım ve yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

Ekol TV'de yer alan habere göre karar, 20 Mart 2025 itibarıyla resmen uygulamaya konuldu.

ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ

Karara göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alındı. Böylece proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncelikli yatırımları arasına girerek merkezi yönetimin İstanbul’daki ulaşım projelerindeki etkisini artırdı.