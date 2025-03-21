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Boston Celtics, 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satıldı

Boston Celtics, 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satıldı

ABD'li iş insanı Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyum, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'i 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satın alma konusunda anlaşma sağladı.

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ABD basınında yer alan haberlere göre Boston Celtics'in el değiştirdiği anlaşmayla Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelli kulüp satışı gerçekleştirildi.

Grousbeck ailesi tarafından 2002'de 360 milyon dolara satın alınan Celtics, 23 yıl sonra 6,1 milyar dolar karşılığında Bill Chisholm öncülüğündeki konsorsiyuma satıldı.

Celtics, 18 şampiyonlukla NBA tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ve Al Horford gibi isimleri kadrosunda bulunduran son şampiyon Celtics, bu sezon 50 galibiyet, 19 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.

Daha önce Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekibi Washington Commanders, 6,05 milyar dolara satılmıştı. Bir diğer NBA ekibi Phoenix Suns ise 4 milyar dolar bedelle el değiştirmişti.

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