İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında 'kreş' soruşturması açıldığını duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında 'kreş' soruşturması açıldığını duyurdu.

Neler yaşandı?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Evinde arama yapılan İmamoğlu, saat 10.00 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İmamoğlu'na 2 ayrı soruşturmadan 7 ayrı suçlama yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti. Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyor.