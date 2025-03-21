BIST 9.640
DOLAR 38,01
EURO 41,29
ALTIN 3.708,72
HABER /  GÜNCEL

İBB soruşturmalarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda 54 şüpheli yakalandı

İBB soruşturmalarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda 54 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen 72'si yurt dışında, 326 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini, 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa, 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'deki soruşturmalar! Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ifade veriyor
İBB'deki soruşturmalar! Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ifade veriyor
Zelenski'ye basın toplantısında sürpriz telefon: Seni sonra arayacağım
Zelenski'ye basın toplantısında sürpriz telefon: Seni sonra arayacağım
İmamoğlu ve 27 kişinin diploması iptal edilmişti! İstanbul Üniversitesi'nin inceleme raporuna ulaşıldı
İmamoğlu ve 27 kişinin diploması iptal edilmişti! İstanbul Üniversitesi'nin inceleme raporuna ulaşıldı
Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye TBMM'den kötü haber
Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye TBMM'den kötü haber
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!
Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığı eleştirdi: Burası Sırbistan değil
Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığı eleştirdi: Burası Sırbistan değil
Gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi
Gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandı
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandı
Haber alınamıyordu! İş yerinde korkunç şekilde bulundu
Haber alınamıyordu! İş yerinde korkunç şekilde bulundu
İBB Meclisi 24 Mart'ta olağanüstü toplanacak! Saati de değişti
İBB Meclisi 24 Mart'ta olağanüstü toplanacak! Saati de değişti
Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı
Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı