BIST 9.640
DOLAR 38,01
EURO 41,29
ALTIN 3.708,72
HABER /  GÜNCEL

Zelenski'ye basın toplantısında sürpriz telefon: Seni sonra arayacağım

Zelenski'ye basın toplantısında sürpriz telefon: Seni sonra arayacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Salı günü yaptığı basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan beklemediği bir telefon aldı. Zelenski Macron'dan basın toplantısını bitirmek için kendisine zaman tanımasını istedi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Salı günü yaptığı basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan beklemediği bir telefon aldı. Zelenski Macron'dan basın toplantısını bitirmek için kendisine zaman tanımasını istedi.

Ukrayna lideri Zelenski’den, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada kendisini arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a: “Emmanuel, üzgünüm Emmanuel. Gazetecilerle bir görüşmem var. 15-20 dakika içinde sana dönsem olur mu?“ dediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu ve 27 kişinin diploması iptal edilmişti! İstanbul Üniversitesi'nin inceleme raporuna ulaşıldı
İmamoğlu ve 27 kişinin diploması iptal edilmişti! İstanbul Üniversitesi'nin inceleme raporuna ulaşıldı
Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye TBMM'den kötü haber
Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye TBMM'den kötü haber
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!
Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığı eleştirdi: Burası Sırbistan değil
Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığı eleştirdi: Burası Sırbistan değil
Gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi
Gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandı
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi tutuklandı
Haber alınamıyordu! İş yerinde korkunç şekilde bulundu
Haber alınamıyordu! İş yerinde korkunç şekilde bulundu
İBB Meclisi 24 Mart'ta olağanüstü toplanacak! Saati de değişti
İBB Meclisi 24 Mart'ta olağanüstü toplanacak! Saati de değişti
Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı
Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı
Bayram öncesi bankalardan nakit işlemler için hamle! Limit değişiyor
Bayram öncesi bankalardan nakit işlemler için hamle! Limit değişiyor
Yeni metro hattı yönetimi İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi! Karar Resmi Gazete'de
Yeni metro hattı yönetimi İBB'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verildi! Karar Resmi Gazete'de