Eylem yasağında 3. gün: İstanbul'da metrolar bugün kapalı mı?

İstanbul'da salı günü başlayan eylem yasağı 23 Mart'a kadar devam edecek. İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çıkan yollar ve bazı metro durakları kapatıldı. Yayalar polis kontrolüyle başka caddelere yönlendiriliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Valilik, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bazı cadde ve sokaklara girişler yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Vatan Caddesi'ne çıkan pek çok sokakta polis tedbirleri ve kontrol noktaları söz konusu.

Taksim Meydanı da barikatlarla çevrilmiş durumda. Meydana gelen vatandaşlar ve turistler arka yollara yönlendiriliyor.

BAZI METRO DURAKLARI KAPATILDI

Sadece yaya ve araç trafiği değil, bazı metro seferleri de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim istasyonu, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı Kirazlı metro hattında da Emniyet-Fatih istasyonu kullanıma kapatıldı.

Metrolar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının çevresinde güvenlik tedbirleri alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen pek çok kişi istanbul büyükşehir belediyesi saraçhane binasın önünde toplandı. Valiliğin aldığı gösteri toplantı yasağı çerçevesinde birçok yol kapalı, sınırlı sayıda aracın geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. çevrede de çevik kuvvet ekipleri yoğun olarak önlem almış durumda.

Kapanan yollara Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi alternatif olarak belirlendi.