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AK Parti'den halkı sokağa çağıran Özgür Özel'e tepki

AK Parti'den halkı sokağa çağıran Özgür Özel'e tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak çağrısı"na tepki göstererek, "Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma." ifadelerini kullandı.

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İnan, yazılı açıklamasında Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmayı hatırlattı.

"İnsanları sokaklara çağırarak kendini kurtarmayı planlıyorsan boşuna uğraşma, polisimize her türlü şiddetin sorumlusu sensin" ifadesini kullanan İnan, şunları kaydetti:

"Gerilimi arttırarak adaleti perdelemek istiyorsan çaban boşuna. Şayet İBB'deki hukuksuzluklara, balya balya paralara, yolsuzluklara, rüşvetlere, yurt dışına kaçan hortumculara ortak değilsen bu provokasyonların nedeni olma. Milletin evlatlarının sabrını ve sinirini test etmeyin, Türkiye'nin sağduyusundan sağlam bir tokat daha yemeyin."

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