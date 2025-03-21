THY'den sefer iptali! Sebebi elektrik kesintisi

Türk Hava Yollarının (THY) İngiltere'nin başkenti Londra'da bulanan Heathrow Havalimanı'na bugün yapacağı seferler, bu havalimanındaki elektrik kesintileri nedeniyle iptal edildi.Abone ol
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.
Havalimanında uçuşların durdurulduğunu kaydeden Üstün, "Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır. 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Üstün, uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabileceğini bildirdi.