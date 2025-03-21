Gümüşhane’de maaşları ödenmeyen 400 maden işçisi grevde

Gümüşhane’de faaliyet gösteren Yıldız Bakır Madencilik firması çalışanı, aralarında mühendislerin de 400 işçi; maaşlarının yatırılmamasına tepki göstererek başlattıkları greve 2 aydır devam ediyorlar.

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Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde uzun yıllar boyunca madencilik faaliyetine devam eden Yıldız Bakır Madencilik A.Ş. firmasında aralarında mühendislerin de bulunduğu 400 kişinin maaşlarının ödenmemesine tepki göstererek başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor. Çalışanlar firmanın yıllardır ekonomik sorunları sebep göstererek işçilerin maaşını düzensiz yatırdığını ve mağdur ettiğini söyledi.

Firmanın borçlarını bahane ederek işçilerin emeğini hiçe saydığını dile getiren firma çalışanları, geçmişte de işçilerin ücretsiz izine çıkarıldığı ve işten çıkarılma tehditleriyle sindirilmeye çalışıldığının altını çizdi.

Öte yandan yıllardır maaşlarını düzenli alamadıklarını söyleyen Türkiye Maden İşçileri Sendikası Gümüşhane Temsilcisi Muammer Yavuz, konunun çözüme kavuşturulması için kentteki siyasiler ve bürokratlarla görüştüklerini ancak kimsenin kendilerine yardım etmediğini ifade etti. Zamlı maaşları yatmadan grevi bırakmayacaklarını söyleyen işçiler, kararlı olduklarını ve taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

'BİZLER SUSTUKÇA BU BÖYLE DEVAM EDER'

Grevi sürdüren işçiler adına firma önünde basın açıklaması yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Gümüşhane temsilcilerinden Bilal Yücel, "Tüm emekçi kardeşlerim buradan sizlere sesleniyorum susarsak zulme müstahak oluruz, susarsak devamına sebep oluruz. Bizler sustukça bu böyle devam eder ve bugüne kadar da devam etmiştir. Bizler susmayacağız, susmanın bedeli yok konuşmanın bedeli var zannediyorlar. Konuşmanın bir bedeli olduğu gibi susmanın da bir bedeli var. Şimdi kimse belki bizleri anlamaz ama haksızlığa uğradıkça ve maruz kaldıkça bizleri anlayacaklar. Bugüne kadar yaptığımız mücadeleyi anlamayanlar, bizim uğradığımızın binde birine uğradıkları zaman bizleri işte o zaman anlayacaklar. Bugün burada toplanmamızın sebebi emeğimizin karşılığını alamamamız ve bu da yıllardan beri kanayan yaramız. Bizler burada altın çıkarıyoruz. Bugün baktığımız zaman altın dünya piyasasını belirliyor ama bizler daha henüz maaş günümüzü belirleyemedik. Burada kimse çok büyük paralara çalışmıyor, piyasanın çok altında çalışıyor olup bir market çalışanı bizlerden daha fazla maaş almaktadır. Henüz daha Ocak maaşımızı alamadık. Belki de birçok arkadaşımızın cebinde ekmek parası yok. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, kesin çözüm istiyoruz. Artık bu zulüm son bulsun, bu ay maaş alacak mıyız korkusu son bulsun. Sesimizi duyun sesimiz olun. Burada yaşanan problemlerin tamamı şirketsel problemlerdir. Ve bunun faturasını her zaman işçiler ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir" dedi.