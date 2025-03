Dünya Oral Sağlığı Günü'nde down sendromlu gençlere özel bakım

Medipol Sağlık Grubu ve Bağcılar Belediyesi işbirliğinde, 21 Mart Down Sendromlular Günü ve Dünya Oral Sağlık Günü kapsamında, Down sendromlu gençlere özel ağız ve diş sağlığı bakımı gerçekleştirildi. Gençlere detaylı diş muayeneleri ve röntgen çekimleri yapıldı.

Medipol Sağlık Grubu ve Bağcılar Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen anlamlı etkinlikte, 21 Mart Down Sendromlular Günü ve Dünya Oral Sağlık Günü birleştirilerek Downsendromlu gençlerin ağız ve diş sağlığına dikkat çekildi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen muayenelerde gençlerin diş sağlıkları detaylıca kontrol edildi ve gerekli durumlarda uygulanacak tedaviler belirlendi. Uzmanlar özellikle Down sendromlu bireylerin periodontal hastalıklar, diş çürükleri ve maloklüzyon gibi sorunlara yatkın olduğunu ifade ederek düzenli diş hekimi ziyaretlerinin önemini vurguladı.

"Down sendromlu bireylerin ağız ve diş sağlığı bakımında ebeveynlere büyük rol düşmektedir”

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endodonti Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Gündoğar, ağız ve diş sağlığının genel sağlığı doğrudan etkilediğini belirterek, toplumda düzenli diş hekimi ziyaretlerinin ihmal edildiğine dikkat çekti. Dr. Gündoğar, "Down sendromlu bireylerde genel olarak diş çürükleri ve periodontal hastalıklar, yani diş eti hastalıklarına yatkınlık olduğunu görüyoruz. Ayrıca maloklüzyon gibi problemler de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle Down sendromlu bireylerin ağız ve diş sağlığı bakımında ebeveynlere büyük rol düşmektedir. Küçük yaşlardan itibaren, normal bireylerde olduğu gibi Down sendromlu bireylerin de ağız ve diş sağlığı kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Önemli olan nokta şudur ki, Down sendromlu bireylerle de normal hastalarda olduğu gibi kooperasyonsağlayabildiğimiz sürece hasta koltuğunda tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Kooperasyonsağlayamadığımız durumlarda, genel anestezi altında hastanemizde güvenli bir şekilde bu hastalarımızın ağız ve diş sağlığı bakımlarını yapabiliyoruz" diye konuştu.

"Doktorlarımız ve çalışanlar çok güzel ilgilendiler"

Emine Karakaya, oğlu İsmail Karakaya'nın yapılan muayene ve tedavisi hakkında bilgi vererek, "Engelliler Sarayı'ndan servisimizle Medipol Hastanesi'ne geldik. Burada diş muayenemiz yapıldı. Doktorumuz tedaviye baktı ve birkaç dolgu gerektiğini söyledi. Dişlerini düzenli bir şekilde sabah-akşam fırçalamasını tavsiye etti. Biz de inşallah bu kurallara daha iyi uyacağız. Doktorlarımız ve çalışanlar çok güzel ilgilendiler" dedi.

"Sağlık ağız ve dişten başlar"

Düzenli olarak diş muayenesine gidilmesi gerektiğini söyleyen Sude Naz Yapıcı’nın annesi Şükran Yapıcı, "Muayene olduk. Film ve röntgen çekildi, diş muayenesi yapıldı. Bir dolgunun düştüğü ve bir tane süt dişinin çekilmesi gerektiği söylendi. Çok memnun kaldık; ilgi ve alaka çok yüksekti. Doktorumuz bizimle çok iyi ilgilendi. Sürekli kontrol altında olması gerekiyor. Ağrı olduğunda değil, düzenli olarak diş muayenesine gitmek gerekiyor. Sağlık ağız ve dişten başlar, bu nedenle sürekli kontrol altında tutulmalı" diye konuştu.

"Bugünkü hizmetten çok memnun kaldık"

Badire Yüksekol, oğlunun muayenesinden memnuniyetini dile getirerek, "Oğlum Yakup Kadir Yüksekol, 22 yaşında. Diş temizliği ve tedavi konusunda bilgilendirildik. Diş fırçalama, ağız bakımı ve yıllık röntgen kontrolünün önemini öğrendik. Bugünkü hizmetten çok memnun kaldık, ancak ilerisi için henüz bir bilgim yok" dedi.

“Dişlerini fırçalamasını tavsiye ettiler"

Kızı Miray Serdem Çimen’in diş tedavisinin detaylarını paylaşan Meryem Çimen, "Çocuğumun diş bakımı yapıldı ve dişlerinde çürüklerin olduğu belirtildi. Röntgen CD'lerini bize vereceklerini söylediler. Yemeklerden sonra ve özellikle geceleri yatmadan önce dişlerini fırçalamasını tavsiye ettiler" ifadelerini kullandı.