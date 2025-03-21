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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Tl Fluid Systems plc'nin kontrolünün, ABC Technologies Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

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DP World Logistics Germany B.V. & Co. KG ile M Ekspres Kargo Taşımacılığı Turizm ve Ticaret Ltd. Şti'nin ortak kontrolünde bulunan DP World Turkey Freight Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün DP World Logistics Germany B.V. & Co. KG tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

OQ Chemicals International Holding GmbH'nin ve OIG OQ Infrastruktur GmbH'nin fiili tek kontrolünün, Strategic Value Partners, LLC ve bağlı kuruluşları tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yönetilen yatırım fonlarınca devralınması işlemi uygun bulundu.

Peabody Energy Corporation, Anglo Amerikan plc'nin, Avustralya'daki çelik üretiminde kullanılan (metalürjik) kömür portföyüne ilişkin varlıkların ve işletmelerin bir kısmını devralması işlemi onaylandı.

Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işleminin onaylanmasına karar verildi.

Kantar Media Group'un tüm iştirakleriyle birlikte tek kontrolünün H.I.G. Capital, LLC tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

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