Hacı Yakışıklı 'hayırlı olsun' dedi PKK'nın silah bırakacağı tarihi verdi

Yazar Hacı Yakışıklı, Abdullah Öcalan'ın çağrı terör örgütü PKK ile ilgili "PKK'nın Mayıs ayı içinde şayet büyük bir aksilik olmazsa kendini “süresiz lağvedip” silahları teslim edeceği" kulisini paylaştı.

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MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayan süreçte mayıs ayı tarihi gelişmelere tanıklık edebilir.

Öcalan'ın mektubundaki "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerinin ardından PKK'nın tavrının ne olacağı merak konusu. Örgütün kimi sözde yöneticilerinin açıklamaları kafaları karıştırdı.

Yazar Hacı Yakışıklı, kendisini feshetmesi istenen terör örgütü PKK ile ilgili edindiği bilgeri tv100'deki yazısında aktardı:

"Aldığım bilgiler; Milli Savunma’dan Dışişleri'ne, siyasi yetkililerden sahadaki haberlere dek PKK'nın Mayıs ayı içinde şayet büyük bir aksilik olmazsa kendini “süresiz lağvedip” silahları teslim edeceği yönünde.

Suriye'deki PKK, yani YPG/SDG; Suriye Devleti Ordusu’na katılacak, ancak buraya “dışarıdan gelenler” kabul edilmeyip ülkelerine dönecekler. Suç işlediği tespit edilenler tüm denklemlerin dışında kalacaklar.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “4 Mayıs, Malazgirt” mesajı esasında, “Süreyi uzatmayın. Uzanan eli tuttunuz, noktayı da koyun” uyarısıdır.

Sürecin en büyük kaybedeni İsrail...

Daha saldırgan hale gelecek. Saldırdıkça çemberi kendi kendine daraltacak. Bölgedeki 77 yıllık serüvenleri sonlarının gelmesine mani olamayacak. Niye bu kadar “ileri derecede” konuşuyorum? Artık bölgede “yerli üst akıl” kol geziyor.

ABD ise (Trump-Başkan Erdoğan görüşmesindeki kulislerden anladığım kadarıyla) iç siyasete karışmayacak, yani 5.kol faaliyetlerini desteklemeyecek. Suriye sahasında da Türkiye ile koordinasyon içinde hareket edecek.

“Trump’ın ne yapacağı belli olmaz” diyenler olabilir, haklılar da. Ancak Türkiye’nin ne yapacağı Ankara tarafından 1 sene önce belirlendi bile...

Süreç sabırla ve ilmek ilmek işlendi, işleniyor.

Sürecin iç siyasette en büyük kazananı muhalefet adına DEM Parti oluyor. İlk kez “Türkiye Partisi” olacaklar. Üzerlerinden “terör etiketi” kalkacak. Bundan sonra söyledikleriyle Türkiye’ye yön verme fırsatlarının da önü açılmış olacak."