BIST 9.190
DOLAR 38,00
EURO 41,26
ALTIN 3.708,04
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti ödenecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti ödenecek

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) hafta sonu yapılacak öğrenci seçimi sürecinde ön değerlendirme aşamalarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere görev yaptıkları her oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, BİLSEM öğrenci seçimi sürecinde ön değerlendirme aşamalarının hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere görev yaptıkları her oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına ilişkin bireysel değerlendirme aşamasında uygulamanın hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu, başkan ve üyeler ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi, uygulayıcı veya gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, günde 5 saati geçmemek üzere görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti alacak.

Farklı yetenek alanlarına göre yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarının hafta sonu aynı gün yapılması durumunda da bilim ve sanat merkezi il komisyonu, başkan ve üyeler ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi, uygulayıcı veya gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, görev yaptıkları sadece bir yetenek alanına ilişkin ve günde 5 saati geçmemek üzere görev aldıkları her oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

Yönetici ve öğretmenlere, bu kapsamda aynı oturumda bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyon üyesi, gözetmenlik veya uygulayıcılık görevleri birlikte verilemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hacı Yakışıklı 'hayırlı olsun' dedi PKK'nın silah bırakacağı tarihi verdi
Hacı Yakışıklı 'hayırlı olsun' dedi PKK'nın silah bırakacağı tarihi verdi
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı
Tat Gıda verimlilik ugulamasıyla su tüketimini yüzde 20 azalttı
Tat Gıda verimlilik ugulamasıyla su tüketimini yüzde 20 azalttı
Kütahyalı'dan İmamoğlu iddiası: Hapiste kalacağı süreyi bile açıkladı
Kütahyalı'dan İmamoğlu iddiası: Hapiste kalacağı süreyi bile açıkladı
 İzmir Valiliği duyurdu! 5 gün süreyle yasaklandı
 İzmir Valiliği duyurdu! 5 gün süreyle yasaklandı
TİHEK'ten İBB'ye 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 'ayrımcılık' cezası
THY'den sefer iptali! Sebebi elektrik kesintisi
THY'den sefer iptali! Sebebi elektrik kesintisi
SGK yeni şartları duyurdu! İşte asgari ücret desteğinden yararlanacak şirketler
SGK yeni şartları duyurdu! İşte asgari ücret desteğinden yararlanacak şirketler
Gümüşhane’de maaşları ödenmeyen 400 maden işçisi grevde
Gümüşhane’de maaşları ödenmeyen 400 maden işçisi grevde
SpaceX, casus uydusu "NROL-57"yi uzaya gönderdi
SpaceX, casus uydusu "NROL-57"yi uzaya gönderdi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Dünya Oral Sağlığı Günü'nde down sendromlu gençlere özel bakım
Dünya Oral Sağlığı Günü'nde down sendromlu gençlere özel bakım