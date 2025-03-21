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Gezi Parkı soruşturması! Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi talebi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gezi Parkı soruşturması! Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi talebi!

 Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında savcılık, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol talep etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İfadesi alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edilen Saymaz'ın, savcılıkta ifadesi alındı.

 "Konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol talebi

Savcılık, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Saymaz'ı sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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