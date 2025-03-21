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Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti 10 yıllık evliliklerini noktaladı

Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti 10 yıllık evliliklerini noktaladı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile menajeri ve eşi Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini İtalya’da görülen dava sonucu resmen sonlandırdı. Çiftin ortak mal varlığı paylaşım süreci devam ediyor.

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile menajeri ve televizyon yıldızı eşi Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı. Uzun süredir zaman zaman gündeme gelen ayrılık iddiaları, çiftin İtalya’da sonuçlanan boşanma davasıyla kesinlik kazandı.

BOŞANMA İTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ, MAL PAYLAŞIMI SÜRECİ SÜRÜYOR

2014 yılında dünyaevine giren ve ilişkileri kamuoyunun yakın takibinde olan çift, ortak mal varlıklarının Milano’da bulunması nedeniyle boşanma işlemlerini İtalya’da başlattı. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda resmen yollarını ayıran ikili arasında ekonomik anlaşmazlıklar ve mal paylaşımı konusundaki hukuki süreç ise devam ediyor.

İKİ ÇOCUK SAHİBİ ESKİ EŞLER, YENİ HAYATLARA YELKEN AÇTI

Çiftin evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kız çocukları bulunuyor. Ayrılık kararının ardından Wanda Nara, Arjantinli rap sanatçısı L-Gante ile yeni bir birlikteliğe başladığını duyurmuştu. Mauro Icardi ise Arjantinli model China Suarez ile birlikte görüntülendi. Icardi ve Suarez, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisini birlikte tribünden takip etmişti.

ÇALKANTILI SÜREÇ SONA ERDİ

Yıllar içinde hem özel hayatları hem de profesyonel iş ilişkileriyle sık sık magazin ve spor gündeminde yer alan Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, ilişkilerindeki dalgalanmalar ve ayrılık-barış haberleriyle dikkat çekmişti.

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