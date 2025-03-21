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GSB, Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
GSB, Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı

Avcılar'da bulunan Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini mutfak çalışanı olarak tanıtıp girdiği öğrenci yurdunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasının ardından Bakanlığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı aktarıldı.

Ayrıca sorumlu kişilerin de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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