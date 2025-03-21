MediaMarkt Türkiye'den bahar kampanyası

MediaMarkt Türkiye, ilkbahar mevsimine özel "Bahara hazırlık sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan" kampanyasını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'a kadar geçerli olacak kampanyayla MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve mobil uygulamasında binlerce teknoloji ürünü cazip fırsatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Kampanya kapsamında, Grundig GDH 92 PKS A++ Enerji Sınıfı 9 kg ısı pompalı kurutma makinesi 16 bin 399 lira, Tefal GV9230 Pro Express Protect 2600 W buhar kazanlı ütü 9 bin 849 lira, Huawei MatePad 11.5 S 8/256 GB PaperMatte 15 bin 499 lira, Samsung Galaxy S24 8/256GB akıllı telefon 42 bin 999 lira, TP-LINK Archer VR300, AC1200 Mbps, çift bant, 10/100 Port, fiber destekli Wi-Fi 5 VDSL modem router 1399 liradan satışa sunuluyor.