Honda'nın "E-Clutch" teknolojili iki modeli, Türkiye'de yarın satışa sunulacak

Honda'nın "Electronic Clutch" (E-Clutch) teknolojili ilk modelleri "CB650R" ve "CBR650R", yarın Honda bayilerinde yerini alacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Motosiklet Türkiye, 650 cc motor hacimli iki yeni "naked" modeliyle ürün gamını güçlendirmeye ve müşteri ihtiyaçlarına göre ürün ailesini büyütmeye devam ediyor.

Honda'nın ilk kez 2023'ün sonunda Milano'da gerçekleştirilen motosiklet dünyasının prestijli fuarlarından EICMA'da tanıttığı, şirketin yeni vites teknolojisi E-Clutch'a sahip ilk modelleri CB650R ve CBR650R, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. CB650R, 635 bin, CBR650R ise 647 bin liralık fiyatıyla Honda bayilerinde yarından itibaren yerini alacak.

"Neo Sports Cafe" tasarıma sahip CB650R, sportif hatları ve motor performansıyla tarzını ortaya koyuyor. CBR650R ise günlük kullanım ve uzun rotalara çıkmak isteyen sürücüler için konforlu, teknolojik ve performanslı bir sürüş sunuyor.

Çizgileri daha kıvrımlı ve dinamik şekilde tasarlanan CB650R, yeni eğimli LED ön far tasarımı, radyatör kaplamaları ve arka lambayla tamamlanan daha keskin görünümüyle öne çıkıyor. CBR650R modeli ise çift LED farları, güncellenen üst ve alt kaplamalarıyla kaslı görünümünü zarif çizgilerle birleştiriyor. Her iki modelde de sürücülerin güneşli günlerde ekranı rahatça okuyabilmesi için tasarlanan yeni 5 inçlik tam renkli "TFT" ekran, "Honda RoadSync" bağlantısı ve E-Clutch bulunuyor.

"Dur-kalk" ortamlarda konfor sağlıyor

Honda mühendisliğiyle geliştiren E-Clutch, hızlı vites değiştiricilerin, manuel debriyajların ve çift kavramalı şanzıman (DCT) teknolojisinin birleşimi olarak tasarlandı. "Sürüşte Bir Sonraki Seviye" konseptiyle geliştirilen bu yeni teknoloji, yüksek düzeyde sportiflik, konfor ve güvenli sürüş arayışıyla geliştirildi. Kavrama ve şanzıman olarak sadece iki kilogram ağırlığa sahip ultra kompakt sistem, basit kullanımıyla vites değişimi için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Motor çalıştırıldığı andan itibaren devreye giren sistem, trafiğin yoğun olduğu "dur-kalk" ortamlardaki sürüşlerde ekstra konfor sağlıyor.

Esnek kullanıma imkan sunan Honda E-Clutch donanım özelliğine sahip CB650R ve CBR650R'de sürücüler, istediklerinde manuel kullanım için sol gidondaki şalteri kullanarak geçiş yapabiliyor. Araç hızı, gaz kelebeği açısı, motor devri ve vites konumu gibi birçok farklı parametreye bağlı olarak debriyaj kavramasını yöneten bu teknolojide debriyajı, sağ motor kapağının içinde bulunan iki motorlu bir aktüatör yönlendiriyor.

Bu teknoloji, sürücünün vites değiştirmek için pedala uygulaması gereken kuvveti ayarlamasına imkan sağlıyor. Sert, orta ve yumuşak olmak üzere üç farklı kuvvet ayarıyla sürücüler, vites geçişleri için kullanım hislerini seçebiliyor. Sürüş güvenliği için motosikletin belirli bir hızda yüksek viteste olduğunu tespit eden E-Clutch, sürücüye gösterge paneli üzerinden vites küçültmesini de tavsiye ediyor.