BIST 9.125
DOLAR 38,01
EURO 41,30
ALTIN 3.708,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yanlış kan verdiği hasta öldü! Hemşirenin aldığı cezaya bakın...

Yanlış kan verdiği hasta öldü! Hemşirenin aldığı cezaya bakın...

Nevşehir'de bir hastaya yanlış kan vererek yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen hemşire, 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y. katılmadı, sanık avukatı ile maktul Emine Ekinci'nin yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, hastane çalışanları tanık olarak dinlendi. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktulün yakınları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık M.Y'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hakim, daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay: Nevşehir Devlet Hastanesi'nde uyluk kemiği kırılması neticesi tedavi altına alınan Emine Ekinci (75), 12 Ağustos 2022'de kan transfüzyonu sırasında fenalaşmış, erişkin yoğun bakım servisindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bir süre buradaki yoğun bakım servisinde tutulduktan sonra yaşamını yitiren Ekinci'ye yanlışlıkla kan verildiği öne sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Efkan Ala'dan Özgür Özel'in sokak çağrısına sert tepki
Efkan Ala'dan Özgür Özel'in sokak çağrısına sert tepki
Kennedy suikastı dönemindeki yetkililerin hassas bilgileri ortalığa saçıldı
Kennedy suikastı dönemindeki yetkililerin hassas bilgileri ortalığa saçıldı
Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki görüşmenin kayıtları ortaya çıktı!
Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki görüşmenin kayıtları ortaya çıktı!
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Benzin, motorin, LPG'nin fiyatı değişecek
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Benzin, motorin, LPG'nin fiyatı değişecek
Halk otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var
Halk otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var
İmamoğlu'nun adaylıkta acele etmesinin sebebi belli oldu Aydın Ünal yazdı
İmamoğlu'nun adaylıkta acele etmesinin sebebi belli oldu Aydın Ünal yazdı
Küçükçekmece'de ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı
Küçükçekmece'de ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı
GSB, Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı
GSB, Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı
MediaMarkt Türkiye'den bahar kampanyası
MediaMarkt Türkiye'den bahar kampanyası
Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti 10 yıllık evliliklerini noktaladı
Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti 10 yıllık evliliklerini noktaladı
DEM Parti Saraçhane çağrısına katıldı
DEM Parti Saraçhane çağrısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı