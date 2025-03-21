İmamoğlu'nun adaylıkta acele etmesinin sebebi belli oldu Aydın Ünal yazdı

Yazar Aydın Ünal, seçime 3 yıl kala adaylığını ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Bu acelenin sebebi de anlaşıldı. Heybedeki turpun büyüklüğünü İmamoğlu da görmüş. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarı olan eski AK Parti milletvekili yazar Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta "Bir projenin çöküşü" başlıklı yazısında operasyona ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Paralarla esir alınan CHP adeta ipten alındı"

Soruşturma için Ünal, "Tam tersine, Erdoğan değil, CHP bir sorundan, hem de büyük bir sorundan kurtarıldı. CHP’nin üzerine karabasan gibi çöken mafyatik yapılanma dağıtıldı. Büyük miktarda paralarla esir alınan CHP adeta ipten alındı. Dayatmaya boyun eğmiş CHP rahatlatıldı. Hem Türkiye siyaseti hem de CHP tabii mecrasına çekildi. Normalleşme sağlandı." görüşüne yer verdi.

"Acelenin sebebi anlaşıldı"

"Seçime daha 3 yıl var ama İmamoğlu adaylığını ilan etmek üzereydi" diyen Ünal, İmamoğlu'nun neden acele ettiğini yazısında böyle açıkladı:

"Kemal Kılıçdaroğlu seçime sadece 3 ay kala, 6’lı masayı zar zor ikna ederek adaylığını açıklayabilmişken, İmamoğlu 3 yıl öncesinden, bütün ittifak bileşenlerini de “çantada keklik” görerek kendisini aday ilan edecekti. Bu acelenin sebebi de anlaşıldı. Heybedeki turpun büyüklüğünü İmamoğlu da görmüş. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

"Bu sokak çıkmaz sokak"

Büyük bir yükten kurtulmuş CHP, sokak çağrılarında ısrarcı olmayacaktır. Özellikle yolsuzluk ve terör dosyalarının detayları ortaya çıktıkça, yine sahte bir kahramana umut bağlamış olmanın hayal kırıklığı ve mahcubiyetiyle sokaklar tenhalaşacaktır. Yine de hatırlatalım: Gezi’de olduğu gibi, sokağı organize edecek Fetullahçı ajanlar, Fetullahçı polis ve savcılar, yabancı medya işbaşında değil. Ayrıca daha şimdiden sapkın flamalarıyla, terör paçavralarıyla sokaklara çıkanlar sağ seçmeni bir güzel konsolide edecektir. Yine de siz bilirsiniz, burası özgür bir ülke."