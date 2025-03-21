Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Benzin, motorin, LPG'nin fiyatı değişecek

Araç sahipleri aman dikkat! Önümüzdeki hafta boyunca benzin motorin ve LPG fiyatlarına zam bekleniyor. Tabela bir kez daha değişecek.Abone ol
Dövizdeki yükseliş araç sahiplerini etkileyecek. Akaryakıt fiyatlarında zam sinyali geldi. TGRTHaber'in sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
Ne kadar zam gelecek?
Hafta boyunca beklenen zam oranları şöyle;
Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 45,23 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 45,08 TL/LT
Motorin: 45,29 TL/LT
LPG: 26,99 TL/LT