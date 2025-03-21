Efkan Ala'dan Özgür Özel'in sokak çağrısına sert tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Meşru siyaset kanalları ve milletimizin değerleriyle uyuşmazlıklarını daha fazla gizleyemeyen CHP’nin mevcut yönetimi, sokağı adres göstererek kaosu, kendi kirli siyasetleri için araç olarak kullanmak istemektedir. Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır" dedi.

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Sanal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Efkan Ala, şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; partisindeki acziyetini ve partisinin içine düştüğü kaosu perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atıp sistematik olarak seviyesiz bir dille saldırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bu bir politika değil, hastalıklı, müflis bir siyaset tarzıdır.

Partisinin içindeki koltuk mücadelelerinin, birbirlerini sırtından hançerlemelerin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının oluşturduğu sorunları unutturmak için siyasetin seviyesini düşürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştir. Aziz milletimizin irade ve arzusu ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin, asılsız, yersiz, temelsiz iftira ve ifadelerle saldırma zavallılığı içine girmiştir.