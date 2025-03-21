Aslı Baykal: "Geleneksel ramazan eğlencesi Saraçhane'de oynanıyor"

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı dikkat çekti. "Geleneksel ramazan eğlencesi Hacivat ve yardımcısı Karagöz Saraçhane'de oynanıyor." ifadelerini kullanan Baykal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından binlerce kişi dün Saraçhane'de toplandı.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın sosyal medya hesabından yaptığı yorum dikkat çekti. "Geleneksel ramazan eğlencesi Hacivat ve yardımcısı Karagöz Saraçhane'de oynanıyor." ifadelerini kullanan Baykal'ın paylaşımı şöyle:

"Bundan sonra salonlarda değil sokaklarda oynanacakmış. Ramazan ile beraber bitecek. Ödenekler kesildikçe destekçiler azalacak. Bugün eleştirdiklerini yarın övmeye başlayacaklar. İdeoloji değil rant siyaseti yapmanın sonuçları alınacak. Atatürk'ün kurduğu partiyi dönüştürmeye çalışan yönetim yakında yaptıklarının altında kalacak."