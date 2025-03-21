Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Bu yıl 18 kez rekor yeniledi, uzman isimden bomba tahmin

Altının gram fiyatı önceki kapanışa paralel bugün 3 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 29 dolardan işlem görüyor.