Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Bu yıl 18 kez rekor yeniledi, uzman isimden bomba tahmin
Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde zirveyi test etti ve doların etkisi ile ons altın rekor kırarken, gram altın da 4 bin liranın üzerini gördü. Yatırımcılar yükselişin devamı gelir mi diye merak ederken, altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler, artan jeopolitik gerilimler, zayıflayan dolar, ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve faiz oranlarının düşürüleceği beklentilerinin yanında merkez bankalarının alımları, altın ons fiyatının art arda rekor seviyelere çıkmasına neden oluyor.
Altının gram fiyatı önceki kapanışa paralel bugün 3 bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 280 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 29 dolardan işlem görüyor.
Yeni yılına 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, senenin başından bu yana 400 dolardan fazla değer kazandı, bu yıl 18 kez rekor yeniledi.
Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi. Son 10 yılda ise yüzde 130'dan fazla arttı. Dün altının ons fiyatı 3 bin 57,31 dolara ulaşarak rekor tazeledi.