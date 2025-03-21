DeFacto, denim üretiminde tüketilen su miktarını azaltıyor

DeFacto, denim üretiminde uyguladığı sürdürülebilir yöntemlerle 168 ton su tasarrufu sağlayarak çevre dostu moda anlayışını ileri taşıyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, sürdürülebilir üretim vizyonunu destekleyen yenilikçi projeleriyle su tasarrufunu ön planda tutuyor. Denim ekibinin yürüttüğü su tasarruflu denim üretim projesi, geleneksel yöntemlere kıyasla çevresel etkileri önemli ölçüde azalttı. Yapılan analizler sonucunda, proje süresince toplam 168 ton su tasarrufu sağlandığı tespit edildi.

Şirketin sürdürülebilir üretim stratejisi kapsamında, denim üretiminde geleneksel su yoğun işlemler yerine lazer ve ozon yıkama gibi çevre dostu teknolojiler kullanıldı. Böylece her bir ürünün üretiminde tüketilen su miktarı minimize edilerek yüzde 39 oranında su tasarrufu sağlandı.

Bunun yanı sıra, sürdürülebilir üretim modeli sayesinde 2 bin 533 kilovat saat enerji tasarrufu sağlanırken, karbon emisyonları da yüzde 14 oranında azaltıldı. Bu kazanımlar, yalnızca su kaynaklarını değil, aynı zamanda enerji tüketimini ve çevresel ayak izini de minimize ederek sürdürülebilir moda anlayışına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam, sürdürülebilir üretimin yalnızca bir tercih değil, geleceğe karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Denim üretiminde gerçekleştirdikleri dönüşümün sektöre örnek olması gerektiğini kaydeden Çam, 'Kaynakları verimli kullanarak ve çevresel etkileri en aza indirerek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, 2024 yılında CEO Water Mandate'i imzalayarak su verimliliği ve atık su yönetimi konusundaki taahhütlerimizi global bir platforma taşımış olduk.' ifadelerini kullandı.

Çam, 2050 Net Zero hedefleri doğrultusunda ilerleyerek, karbon ayak izini azaltmaya ve çevre dostu süreçleri daha da geliştirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, 'DeFacto olarak çevre dostu üretim modellerini yaygınlaştırma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Moda endüstrisinde kalıcı bir değişim yaratmak ve doğaya duyarlı üretim süreçlerini güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​