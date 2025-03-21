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Manisa'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı

 Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart tarihlerinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.

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