İstanbul Valiliği'nden yeni karar! Bu yollar 24 saatliğine trafiğe kapandı

İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Peki, hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar.

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İstanbul Valiliği, 19-23 Mart arasında dört günlük eylem ve gösterilere yasak getirmişti.

Valilik, tedbirlere ek olarak bugün ve yarın bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yeni karar doğrultusunda bugün saat 14.00 itibarıyla yarın saat 14.00 arası trafiğe kapatılan yollar açıklandı.

İşte 14.00 itibarıyla kapanan yollar:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif yollar:

10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, E-5 D100 Karayolu

Daha önce kapatılan yollar

Valilik 19–23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurduğu açıklamada bu yolların kapatıldığını açıklamıştı:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası), Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi -Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü), Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm Yollar, Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak."