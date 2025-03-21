İBB soruşturmasında 2 gözaltı daha: Gözaltı sayısı 90 oldu

İBB’ye yönelik “terör ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında Buğra Gökce ve Uğur Ataman da gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 90’a ulaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı artıyor. “Yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmalar çerçevesinde son olarak İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ve Uğur Ataman gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 90’a ulaştı.

Soruşturmalar kapsamında halen aranan 16 kişi daha bulunuyor.

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İBB’YE İKİ AYRI SORUŞTURMA: YOLSUZLUK VE TERÖR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen iki ana soruşturmanın ilkinde, İBB çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltiliyor.

Bu soruşturmanın temelini, kamuoyuna yansıyan “para sayma görüntüleri” ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor oluşturuyor. Soruşturma kapsamında toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Ekrem İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan, sanatçı Ercan Saatçi, CHP İstanbul İl eski Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yakın çalışma ekibinden olduğu iddia edilen bazı isimler ve önceki dönem belediye iştirak yöneticileri de bulunuyor.

PKK’YA YARDIM SORUŞTURMASI: İMAMOĞLU DAHİL 7 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İkinci soruşturma ise “PKK’ya yardım” suçlamasıyla yürütülüyor. Bu kapsamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra altı kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İBB ve bağlı iştiraklerde terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin işe alındığı öne sürüldü.

Bu çerçevede gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyle:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan

Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir

Düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A.