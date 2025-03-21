Son dakika! CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullandığını ve partinin 15 gün sonra olağanüstü kurultayı toplayacağını söyledi. Özel, “Olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. Buna göre CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak.

Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48 maddesinin 6. fıkrası gereğince, 15 gün sonra olağanüstü kurultaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasına önlem olarak aldıklarını anlattı.

Özel’in açıklamaları şöyle:

“Tüzüğümüzün 48’nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.

“Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP’nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk’ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.”