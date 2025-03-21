Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan halkı sokaklara çağıran Özgür Özel'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı sokaklara çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye sokakta kurulmuş bir ülke değildir. Türkiye sokak terörüne teslim edilmeyecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu.

Bahar ve Kardeşlik Bayramı teklifi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım" dedi.

Gazze'deki katliam

Erdoğan, Gazze ile ilgili, "Ramazan Bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı artırdık. Ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar." diye ifade etti.

Türk dünyasına teklif

Mayıs ayında Macaristan'da yapacakları zirvede Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceklerini belirten Erdoğan, "21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir." dedi.

Terörsüz Türkiye

İmralı sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyledilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak, unutmayın, çıkmaz sokaktır"

İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası CHP lideri Özgür Özel'in halkı sokaklara çağırmasına tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:

"Bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletin huzuruna kastetmesine göz yummayacağız. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak, unutmayın, çıkmaz sokaktır."