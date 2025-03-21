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Özgür Özel'in sokak çağrısı! Nihat Genç: Türk gençliği kurban edilmek isteniyor

Özgür Özel'in sokak çağrısı! Nihat Genç: Türk gençliği kurban edilmek isteniyor

Gazeteci ve yazar Nihat Genç, CHP lideri Özgür Özel'in "sokak" çağrısıyla ilgili görüşlerini paylaştı. "Arkasına Türk milletini ve Cumhuriyet'i almamış hiçbir amaç için sokağa çıkmayız" diyen Genç, yapılan çağrıyla Türk gençliğinin kurban edilmek istendiğini ifade etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü iki soruşturma kapsamında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'a gelerek, Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa iki gündür seslenen CHP lideri Özgür Özel 'sokak' çağrısı yaptı. Özel "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum." dedi. Özel'in çağrısıyla cesaretlenen protestoculardan polise saldıranlar oldu.

Yazar Nihat Genç, Özgür Özel'in sokak çağrısına ilişkin yaptığı paylaşımda "Arkasına Türk milletini ve Cumhuriyet'i almamış hiçbir amaç için sokağa çıkmayız! Milyar dolarlık hırsızlarla milyon dolarlık hırsızlar arasında seçim yapmak zorunda değiliz!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yüz bin dairesi olanlarla beş bin dairesi olanları, acemi hırsızlarla profesyonel hırsızlardan birini, seçmek zorunda hiç değiliz! İmamoğlu'nu kurtarmak için hiç değil, milli egemenliğimiz için sokağa çıkarız!

"Türk gençliği kurban edilmek isteniyor"

Ülkeyi ve makamları nüfuzlarına geçirmek için birbiriyle güç ve iktidar yarıştıranlardan herhangi biri için sokağa hiç çıkmayız! Türk milletinin ahlak ve vicdanı ve onuru ve hakları ve ekmeği için sokağa çıkarız! Kodamanların, iş adamlarının, burjuvanın, tuzu kuruların elitlerin iktidar savaşının demokrasiyle özgürlüklerle hiç alakası yoktur ve yine bir daha Türk gençliğinin direniş coşkusu ve heyecanlarını kullanıp, gençlik kurban edilmek istenmektedir! Yaşasın Cumhuriyet!"

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