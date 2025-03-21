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44 yayınevinden 'İmamoğlu' açıklaması

44 yayınevinden 'İmamoğlu' açıklaması

Aralarında Can Yayınları, İletişim, Kaldıraç Yayınevi, Sol Kültür, Töz, Yazın, Yeni İnsan, Yordam Kitap'ın da bulunduğu bir kısım yayınevinden, "Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunduğumuzu ilan ediyor, İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması, üniversite öğrencileri dahil yurt genelinde protesto gösterilerinin başlaması ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasıyla devam eden süreçte bir açıklama da yayınevlerinden geldi.

İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili ülkenin önde gelen yayınevlerinden 44’ü, yazılı bir açıklama yayımladı:

“Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasinin iptal edilmesi, aynı gece çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınması, eş zamanlı olarak Istanbul'da gösteri ve toplantı yasağı getirilmesi, yurttaşların iradesinin yok sayılmasıdır; seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı, hukukun ve demokrasinin katlinin somut bir örneğidir.

“Aşağıda imzası bulunan yayınevleri olarak, demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunduğumuzu ilan ediyor, İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz.

Abaküs, Aras, Ayrıntı, A7, Balkan Sanat, Berfin, Bilim ve Gelecek, Bulut, Can Yayınları-Adil Atalay, Ceylan, Demos, Dipnot, Doğu Kitabevi, Encore, Heretik, İletişim, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon, Kanes, Kor, Koyu Siyah, Literatür, Mayıs, Metis, Nesin, Nika, NotaBene, Notos Kitap, Otonom, Ozan, Paloma, Pan, Sınırsız Yayın, Sol Kültür, Sözcükler, Su, Tekin, Töz, Varlık, Yar, Yazılama, Yazın, Yeni Insan, Yordam Kitap.”

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