MHP'li Özdemir'den Özgür Özel'e tepki: CHP’nin kendisine çekidüzen vermesi gerekir

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özdemir, ''Kimse hukuktan üstün değildir. Mevcut yapısıyla Anayasaya uygun olmayan fiillerin odağı haline gelen CHP’nin vakit kaybetmeden kendisine çekidüzen vermesi gerekir.'' ifadelerini kullandı.

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Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

Geçmişte üniversite öğrencilerini “boykotta bir, işgal de bir” diyerek kışkırtarak demokrasi ve hukuk karşıtı eylemlere sevkeden zihniyet, bugün de bir yandan sokak çağrısı yaparak, diğer yandan polise ve hukuk insanlarına parmak sallayarak gerçekte demokrasiye ne derece bağlı olduğunu gösteriyor.

CHP’nin acemi ve sevimsiz genel başkanı Özgür Özel, toplumun huzuru ve hukukun üstünlüğünü önceleyip bunca vahim iddialar, yolsuzluklar ve hesabı belirsiz paralar karşısında “aklanıp gelmeliler” demek yerine, aklınca devlete kafa tutuyor, bilhassa gençlerimizi kışkırtıyor, insanları şiddete teşvik ediyor.

Bu vahim hali bir siyasi parti genel başkanına yakışmıyor. Yakışmadığı gibi Türkiye aleyhine yönlendirmelere kişisel olarak açık olduğunu da her yönüyle belli ediyor. Tek bir gencimizin, tek bir polisimizin, tek bir vatandaşımızın burnu dahi kanasa sorumlusu Özgür Özel’dir.

Tahrik edilen kitleler polisimize saldırıyor, küfür ve hakaretlerle her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sokak çağrısı yapanların insanları anarşizme sevkeden hallerinin kabulü mümkün değildir.

Dahası salyasını siyaset sahasına akıtmaya yeltenen grup başkanvekili sıfatlı, insanlıktan nasibini almamış CHP bünyesine sızmayı başarmış buçuk tiplemelerin hezeyanları, kendi kalibre ve ederlerini göstermektedir.

Kimse Türkiye’nin huzur ve güvenliği ile oynamaya kalkmamalıdır. Mübarek ayda yapılan bu vandallık yerine sabırla hukuki sürecin işleyişi beklenmelidir.

CHP, kendisine yönelen ağır ve vahim yolsuzluk iddiaları üzerinden gün yüzüne çıkan lekeyi üzerinden kaldırmak istiyorsa, hukukun işini yapmasını sağlamalıdır.

Kimse hukuktan üstün değildir. Mevcut yapısıyla Anayasaya uygun olmayan fiillerin odağı haline gelen CHP’nin vakit kaybetmeden kendisine çekidüzen vermesi gerekir.