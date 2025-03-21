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İstanbul Barosu'nun başkan ve yönetiminin görevine son verildi

İstanbul Barosu'nun başkan ve yönetiminin görevine son verildi

İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarını seçilmesi talebiyle açılan davada karar verildi.

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Terör sicilleri kabarık olan iki teröristin öldürülmesinde devleti savaş suçu işlemekle itham eden İstanbul Barosu'na dava açılmıştı.

İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarını seçilmesi talebiyle açılan davada karar verildi.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Mahkeme, davanın kabulüne, başkan ve yönetiminin görevine son verilmesine ve yeniden seçim yapılmasına hükmetti.

AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

İzleyicilerin fazla olması dolayısıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen davada mahkeme heyeti avukatları salondan çıkarmak istedi.

Bunun üzerine salonda gerilim yaşandı. Heyet salona polisleri çağırdı.

SLOGAN ATTILAR

"Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarıyla heyeti protesto eden avukatlar reddi hakim talebinde bulunarak salonu terk etti.

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