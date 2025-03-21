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Ekrem İmamoğlu emniyetteki ifadesinde ne dedi?

Ekrem İmamoğlu emniyetteki ifadesinde ne dedi?

Gözaltında sorgusu devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesi sona erdi. 121 sayfayı bulan ifadesinde İmamoğlu'nun, kendisine sorulan birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim, herhangi bir suç işlemedim." dediği öğrenildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade işlemleri sona erdi.

İMAMOĞLU'NDAN SUÇLAMALARA YANIT: BU SORUYU MUHATAP ALMIYORUM

İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade verdi. İmamoğlu, suçlamaları reddetti. 121 sayfayı bulan ifadesinde İmamoğlu kendisine sorulan birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim, herhangi bir suç işlemedim, suçlamaları şiddetle reddediyorum, soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici bir yanı yok." yanıtını verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de ifadesi alınacak.

İMAMOĞLU YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceğini belirtti. Açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır." denildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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