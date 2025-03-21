Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultay kararına ilişkin konuştu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultay kararına ilişkin açıklamada bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrası için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, alınan karardan ötürü parti Genel Başkanı Özgür Özel'i kararından dolayı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu iafadeleri kullandı;

Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur.

İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir.

Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.

Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum.

Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız.