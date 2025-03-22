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Gelecek Partisi kurucularından Zeynep İşcen Çeviker, hayatını kaybetti

Gelecek Partisi kurucularından Zeynep İşcen Çeviker, hayatını kaybetti

Gelecek Partisi kurucularından Zeynep İşcen Çeviker’in vefatı, partinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada Çeviker için başsağlığı dilekleri iletilirken, ailesine ve sevenlerine sabır temenni edildi.

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Gelecek Partisi kurucularından Zeynep İşcen Çeviker hayatını kaybetti. Çeviker'in vefat haberi partinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Partiden yapılan açıklamada "Başımız sağ olsun. Partimizin kurucularından Zeynep İşcen Çeviker’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Mekanı cennet olsun, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ZEYNEP İŞCEN ÇEVİKER KİMDİR?

Zeynep İşcen Çeviker, 3 Nisan 1970 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.

Cengiz Topel İlkokulu, Pazarcık Ortaokulu/Kahramanmaraş, Çukurova Üniversitesi SML, Istanbul Üniversitesi/Florance Nigthangale Fakültesi, XIV Sorbonne Paris Fransa(Hastahane Yönetimi) mezun oldu.

Pazarcık Kahramanmaraşlı Kürt-Alevi gurbetçi bir ailenin kızı olan Çeviker evli ve iki erkek çocuk annesi.Üniversite eğitimini bitirdikten sonra 2 yıl kadar Paris’te yaşayan Çeviker, Türkiye'ye döndükten sonra kamuda ve özelde yöneticilik yaptı.

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