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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu. Altun, "Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır." dedi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ve dünya siyasetinde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, liderlik kapasitesi ve devlet tecrübesiyle ülkenin bu süreçten en güçlü şekilde çıkması noktasında büyük bir mücadele verdiğini kaydetti.

Bu mücadelenin, Erdoğan'ın ramazanda da devam eden yoğun temposundan ve temaslarından net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gecesini gündüzüne katarak millet ve Türkiye için çalışmalarını kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Altun, şöyle devam etti:

"Öte yandan 'ana muhalefet partisi' dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere ısrarla bigane kalmakta, her gün kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmakta ve kendi krizlerini ülkenin meselesiymiş gibi göstermeye çalışmaktadır. 'Ana muhalefet partisi' son olarak, devletin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen yıllara sari bir adli süreci bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya, devlet kurumlarına karşı halkımızı kışkırtmaya devam etmektedir. Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır. Mezkur siyasi kesimler içine düştükleri siyasi tükenmişlik sendromundan bir an evvel çıkmalı, yaşadıkları iç krizlerden sebep kendi partilileri tarafından tetiklenen süreçlerin faturasını hükümetimize ve ülkemize mal etmekten vazgeçmelidir."

Şiddetin her türlüsünün kötü, demokrasinin her daim pusulaları olduğunu kaydeden Altun, "Devletimiz suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete, milletimiz de olanı biteni en iyi şekilde takdir ve tahlil edecek dirayet ve ferasete sahiptir." ifadesini kullandı.

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