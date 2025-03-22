ODTÜ'ye metro ve otobüs seferleri durduruldu

Ankara Valiliği'nin kararıyla saat 18.00’den itibaren ODTÜ metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Ankara'da başlayan eylemlerin önemli noktalarından olan ODTÜ'ye toplu ulaşım Valilik kararıyla durduruldu.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak, saat 18.00’den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır."