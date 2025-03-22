Ali Nuhoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detaylar

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alınmıştı. Ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para bulunan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Nuhoğlu, ifadesinde "Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim'' derken İBB'den alınan ihaleleri ise herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını ifade etti. İşte detaylar...

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 90 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para bulunan gözaltındaki iş insanı Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Aylık geliri 500 bin lira

Nuhoğlu, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu, malvarlığının dedesinden miras olan Trabzon'dan çay bahçeleri olduğunu söyledi. Nuhoğlu ifadesinde, "Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır" diye konuştu.

İhaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım

Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığı sorulan Nuhoğlu, "Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır. Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim" dedi.

Nuhoğlu'na "Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız" şeklindeki soruya karşılık, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

Bir bilgim ve ilgim yoktur

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız" diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" ifadesini kullandı.