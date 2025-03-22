CHP yarın 81 ilde 4 bin 600 sandık kuracak

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için yarın 81 il ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak. CHP üyeleri oy kullanırken, üye olmayan vatandaşlar da "Dayanışma Sandığı"nda tercihlerini iletebilecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yarın 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirecek. Ön seçim kapsamında yurt genelinde 5 bin 600 sandık kurulacak.

Oy verme işlemi, sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. CHP üyeleri, bulundukları illerde belirlenen merkezlerde oylarını kullanabilecek. Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandıklarının yanında kurulacak “Dayanışma Sandıkları”nda oy vererek sürece destek olabilecek. Vatandaşlar, oy kullanacakları yer bilgisine onsecim.chp.org.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Ankara’da 25, İstanbul’da 39 ve İzmir’de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra, belediyelere ait sosyal tesisler, pazar alanları, düğün salonları, kahvehaneler ve spor merkezleri gibi kolay erişilebilir alanlarda sandıklar kurulacak. CHP yetkilileri, katılımın yüksek olması adına organizasyonun geniş bir yelpazeye yayıldığını ve tüm vatandaşları sürece katkı vermeye davet ettiklerini ifade etti.