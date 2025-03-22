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Termometreler yine 25 dereceyi gösterecek

Termometreler yine 25 dereceyi gösterecek

Sıcaklık batıdan başlayarak adım adım yükselerek önümüzdeki hafta yine 25 derecelere çıkacak.

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Bugün beş büyük kentte de güneş görülecek, rüzgarlar hafifliyor. İstanbul 13, Ankara 10, İzmir 18, Bursa 14, Antalya 17 derece. Pazar günü hava ortalama 4 derece daha ılık. 

MARMARA

Marmara bölgesi güneşli. Bölgede rüzgar hafifledi, sıcaklık cumartesi 14-15.

Pazar ise 20 dereceye yakın olacak. 

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'da Sivas'ta hafif kar var. Bölgenin batısı güneşli, cumartesi hava soğuk. Eskişehir 10, Konya 9, Sivas ve Kayseri 4 derece.

Pazar günü ise sıcaklık 4- 5 derece daha yüksek olacak.

EGE

Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle hava ılık hissedilecek. Sonraki günlerde lodos var.

Manisa-Muğla-Denizli 17-18 derece. Afyonkarahisar ise 10 derece.

AKDENİZ

Akdeniz'de güneşli günler yeniden başlıyor. Adana 17, Hatay 16,. Kahramanmaraş 11, Isparta 13 derece. Yeni hafta yaz havasında geçecek.

KARADENİZ

Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde hava açıyor. Sabah sis ve don var. Ordu-Artvin boyunca olan kentlerde ise kar sürecek.

Zonguldak 12, Kastamonu 9, Samsun 10 ve Trabzon 9 derece.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu genelinde bir gün daha kar yağışı etkili. Erzurum -1, Malatya 6, Van 2 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu'da Mardin, Diyarbakır, Şırnak tarafında yağış ve yükseklerde kar var. Diyarbakır 10, Gaziantep 14 derece.

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