Sosyal medyadaki egzersiz videoları hayatınızı karartmasın

Sosyal medyada hızla yayılan egzersiz videolarına bilinçsiz şekilde uyulması omurga sağlığı açısından riskleri beraberinde getiriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, kendi vücut yapısını ve sağlık durumunu bilmeden yapılan kontrolsüz hareketlerin ciddi sakatlıklara yol açabileceğini ifade etti.

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Egzersiz yaparken sosyal medyadaki popüler videolardan ilham almak birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle kontrolsüz yapılan ağırlık antrenmanları, omurga sağlığını tehdit ederek bel ve boyun fıtığına neden olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, kişisel sağlık durumu gözetilmeden yapılan bu hareketlerin sinir sıkışmalarına, kas yırtılmalarına ve hatta cerrahi müdahale gerektirecek rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

EGZERSİZ ÖNCESİ MUTLAKA VÜCUDUNUZU TANIMALISINIZ

Özellikle bel ve boyun bölgesinde fark edilmemiş fıtık başlangıçları olan bireylerin ağır antrenmanlara bilinçsizce başlamalarının ciddi sakatlıklara sebep olabileceğini vurgulayan Dr. Özkoçak, kişiye özel egzersiz planlamasının gerekliliğini dile getirdi. “Omurgada var olan yapısal bozuklukların göz ardı edilmesi ve bilinçsizce yapılan hareketler sinir baskısına, kas yaralanmalarına ve ileri seviyede cerrahi müdahale gerektiren fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle egzersiz öncesinde bireylerin omurga sağlık durumlarını değerlendirmeleri şarttır” dedi.

ISINMA HAREKETLERİ SAKATLIKLARI ÖNLEYEBİLİR

Kas ve eklem yapılarının zorlanmalara karşı dayanıklılığını artırmanın en önemli yollarından birinin ısınma hareketleri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, “İyi bir spor antrenmanı, mutlaka esneme ve germe hareketleriyle başlamalıdır. Profesyonel sporcuların bile antrenman öncesinde uzun süren ısınma periyotları uyguladığını biliyoruz. Kasların ve bağların yeterince esnememesi durumunda yüklenmeler doğrudan travmaya, yırtıklara ve sakatlıklara sebep olabilir. Bu yüzden bireysel spor yapan kişilerin de mutlaka antrenman öncesinde germe ve esnetme egzersizlerine önem vermeleri gerekir” diye konuştu.

BİLİNÇSİZ AĞIRLIK ANTRENMANLARI FITIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Omurgaya binen yükün kaldırılan ağırlıkla doğru orantılı olarak arttığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, “Omurgamız doğal duruş pozisyonundayken bile başın ağırlığı nedeniyle yaklaşık 6 kilogramlık bir yük taşır. Boynunuzu 15 derece eğdiğinizde bu yük 12 kilograma, 30 derece eğdiğinizde 18 kilograma çıkarken, 60 derece eğildiğinde çok daha büyük bir artış gösterir. Şimdi bir de bu duruma ağır antrenmanları eklediğinizde, omurga üzerindeki basıncın ne kadar arttığını hayal edebilirsiniz” diye vurguladı. Omurga sağlığını korumak için ağırlık antrenmanlarının kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Özkoçak, “Ağırlık kaldırırken önemli olan, vücudu aşamalı olarak alıştırmak ve birden yüklenmemektir. ‘Ne kadar fazla ağırlık kaldırırsam o kadar kas yaparım’ anlayışı yanlıştır. Kas gelişimi, aşamalı olarak yük artırılarak sağlanır ve bu süreçte omurgaya binen yük iyi hesaplanmalıdır” diye konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZİ BİLİNÇLİ YAPIN

Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersizin şart olduğunu belirten Dr. Özkoçak uyarılarını şöyle tamamladı: “Her bireyin haftada 2-3 kez orta tempolu egzersiz yapmasını öneriyoruz. 30-45 dakikalık yürüyüşler, esneme hareketleri ve omurgayı destekleyen kuvvetlendirme egzersizleri, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir. Ancak hangi egzersizin kişiye uygun olduğunu bilmek ve bilinçli hareket etmek çok önemlidir. Özellikle ağır antrenman yapmayı planlayan bireylerin mutlaka bir fizik tedavi, ortopedi veya spor hekimi tarafından değerlendirilerek bir planlama yapmaları gerekir. Herkes kendine uygun egzersiz programını belirlemeli ve bilinçsiz hareketlerden kaçınmalıdır. Omurga sağlığımız, tüm vücut fonksiyonlarımız için kritik bir öneme sahiptir ve yanlış uygulamalarla geri dönüşü zor hasarlar oluşmaması için dikkatli olunmalıdır”