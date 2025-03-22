Araç sahipleri dikkat, 3 gün boyunca akaryakıta peş peşe zam geliyor!

Brent petroldeki fiyat dalgalanması, döviz kurundaki ani yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluşmaya başladı.

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Araç sahipleri motorin, LPG ve benzin fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyorken salı, çarşamba ve perşembe günleri akaryakıta peş peşe zam gelmesi bekleniyor. Peki, akaryakıta ne kadar zam gelecek? 22 Mart 2025 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurundaki ani hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ile Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri güncel fiyatları araştırıyorken akaryakıta ne zaman zam geleceği de merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatları indirim ve zamlar ile araç sahiplerinin yakından takip ettiği tabelanın önümüzdeki günlerde değişeceği biliniyordu. Pompaya yeni fiyatların ne zaman yansıyacağı ise belli oldu.



Buna göre, 25 Mart Salı günü benzine 1 lira 30 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira ve 27 Mart Perşembe günü LPG'ye 65 kuruşluk zam bekleniyor.



Peki, 22 Mart Cumartesi 2025 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? Ankara, İstanbul, İzmir'de araç sahipleri benzin, motorin, LPG'yi ne kadardan alıyor?

İŞTE GÜNCEL TABLO...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI



Benzin: 45,23 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT





İSTANBUL ANADOLU YAKASI



Benzin: 45,08 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

ANKARA



Benzin: 45,78 TL/LT

Motorin: 46,14 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İZMİR



Benzin: 46,15 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT