Babacan Saraçhane’ye gidiyor

DEVA Partisi lideri Babacan, bugün saat 14.00’te Saraçhane'de CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret edecek.Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün saat 14.00’te Saraçhane’de olacak. Babacan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek ve dayanışma mesajı vermesi bekleniyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasette tansiyonun yükseldiği bir dönemde dikkat çeken bir adım atarak, bugün saat 14.00’te İstanbul Saraçhane’de CHP’ye destek ziyaretinde bulunacak.
Ziyaretin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşme ve kamuoyuna ortak bir dayanışma mesajı verilmesi amacıyla gerçekleşmesi bekleniyor.