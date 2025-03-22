İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteri ve eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgaha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.