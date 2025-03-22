Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 16,57 değer kaybederken, altın ve döviz yükseliş gösterdi. Gram altın 3 bin 671 liraya, çeyrek altın 6 bin 152 liraya çıktı. Dolar 38,01 lira, avro ise 41,34 lira oldu.

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Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 16,57 oranında değer kaybetti. Döviz kurları ve altın ise yatırımcısına kazandırdı.

BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde en düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 10.902,61 puanı görmesinin ardından, haftayı 9.044,64 puanda tamamladı. Bu kapanış, önceki haftaya kıyasla yüzde 16,57’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,17 yükselerek 3 bin 671 liraya çıktı. Cumhuriyet altını yüzde 4,13 artışla 24 bin 846 liradan satıldı. Geçen hafta 5 bin 903 lira olan çeyrek altın ise yüzde 4,22’lik yükselişle 6 bin 152 liraya ulaştı.

Döviz kurlarında da yukarı yönlü hareket görüldü. ABD doları yüzde 3,65’lik artışla 38,0130 liraya çıkarken, avro yüzde 3,57 yükselerek 41,3460 liraya ulaştı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 oranında değer kaybetti. Fon kategorileri arasında en yüksek getiriyi yüzde 5,83 ile kıymetli maden fonları sağladı.