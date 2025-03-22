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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasına başlayan Jose Mourinho, iki futbolcuyu gönderme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Mourinho, Edin Dzeko ile Dusan Tadic'i gelecek sezonda planları arasında düşünmüyor. İki ismin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar

Haberde, tecrübeli teknik direktörün sözleşmesinin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 2028'e kadar uzatılabileceği de iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 futbolcunun biletini kesti: Yeni sezonda olmayacaklar

Tadic bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkmış 11 gol atıp 15 de asist kaydetmişti.

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