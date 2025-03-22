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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den sokak çağrısına tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den sokak çağrısına tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısına tepki göstererek, provokasyonlara karşı milletin sağduyulu olması gerektiğini vurguladı.

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Özdemir, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, yargı sürecini manipüle etmek isteyenlerin sokakları karıştırmaya çalıştığını belirtti. “Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden provokasyonların farkındayız. Yargı sürecini kamufle ederek sokakları karıştırmaya çalışanların niyetini de oyunlarını da çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin sokakları bir kaos ortamına çevirmek istediğini belirten Özdemir, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, “Bu millet, sokakları savaş alanına çevirmek isteyen zihniyete hiçbir zaman prim vermemiştir. Kimse milletimizin ferasetini sınamaya kalkmasın. Bugün, sağduyu ile hareket etme günüdür. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü, millet iradesinin en büyük teminatıdır. Hukuka inanan herkes, hakkını sokakta değil, mahkemede aramalıdır.” dedi.

Açıklamasında, vatandaşlara sağduyu çağrısı da yapan Özdemir, “Bizim safımız milletin safıdır. Bizim durduğumuz yer, adaletin, hukukun ve demokrasinin yanıdır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrımızdır: Sağduyuyu elden bırakmayalım. Fitneye, provokasyona geçit vermeyelim.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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